Noch läuft der Lokführerstreik, noch ist der Bahnverkehr in Deutschland weit weg vom Normalzustand. Immerhin soll am Wochenende nicht gestreikt werden. Dafür könnten die Streiks in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Wirtschaftsverbände warnen vor enormen wirtschaftlichen Schäden durch den Streik.

Die Lage in Afghanistan wird immer dramatischer. Die Taliban erobern eine Provinzhauptstadt nach der anderen. Das Auswärtige Amt hat jetzt alle Deutschen, die sich noch in Afghanistan aufhalten, zur Ausreise aufgefordert. Es werde dort viel zu gefährlich, eine konsularische Betreuung könne nicht mehr gewährleistet werden.