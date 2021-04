per Mail teilen

Die für Montag geplanten Bund-Länder-Beratungen über die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind abgesagt. Das bestätigte eine Regierungssprecherin in Berlin. Die Runde werde auch nicht verschoben. Die Bundesregierung plant nun eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um bundeseinheitliche Regelungen zu schaffen. Darüber soll das Kabinett am Dienstag entscheiden. Da die Infektionslage nach Aussage des Robert Koch-Instituts weiter angespannt ist, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bevölkerung zur Vorsicht ermahnt. Kontakte und Mobilität müssten weiter eingeschränkt werden. Spahn sprach von "schweren Wochen mit ernsten und schwerwiegenden Entscheidungen für viele Bürgerinnen und Bürger." Ein entschlossenes und gemeinsames Handeln sei wichtig, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Die 7-Tage-Inzidenz erhöhte sich heute auf 110,4. Binnen 24 Stunden wurden 25.464 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 3.576 mehr als am Karfreitag vor einer Woche.