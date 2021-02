Die Corona-Maßnahmen haben einen positiven Nebeneffekt. Sonstige Infektionskrankheiten spielen kaum eine Rolle, die normale Grippe ist eine Randerscheinung. Patientenschützer klagen darüber, dass in mindestens neun Bundesländern Menschen gegen Corona geimpft worden sind, die noch gar nicht an der Reihe waren. Wegen der Corona-Hotspots in Österreich und Tschechien führt Bayern ab Sonntag verstärkt Grenzkontrollen ein. In Rheinland-Pfalz hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) betont, dass die Grenzen grundsätzlich offenbleiben sollen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann zieht sich aus privaten Gründen aus dem laufenden Wahlkampf zurück. Seine Frau sei erkrankt, teilte er mit.