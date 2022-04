Info-Date am Mittag: Kämpfe in Mariupol verstärkt - Entwicklungsministerin Schulze für mehr Ernährungssicherheit

Die russischen Angriffe auf Städte in der Ukraine sind heute noch einmal verstärkt worden - Russland hat den verbliebenen Kämpfern von Mariupol wieder ein Angebot gemacht, aufzugeben, um ihre Leben zu retten. Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk kündigte an, dass am Nachmittag erneut versucht werde, Zivilisten aus der zerstörten Hafenstadt zu retten. Dazu gebe es eine Vereinbarung für einen Fluchtkorridor.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze setzt sich für ein neues weltweites Bündnis zur Ernährungssicherheit ein. Vorbild soll die Initiative zur Verteilung von Corona-Impfstoff an ärmere Länder sein. Was man dabei gelernt habe, könne man auch gegen Hunger einsetzen, sagte Schulze. Sie befürchtet durch den Ukraine-Krieg die schwerste weltweite Ernährungskrise der vergangenen Jahrzehnte.