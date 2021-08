Unternehmen, die nach dem Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in eine finanzielle Notlage geraten sind, sollen bis Ende Oktober keinen Insolvenzantrag stellen müssen. Das Bundeskabinett hat eine entsprechende Regelung auf den Weg gebracht. Der Bundestag muss noch zustimmen. Möglicherweise kommen die Abgeordneten dazu in der kommenden Woche zu einer Sondersitzung zusammen. Normalerweise müssen Unternehmen beim Amtsgericht melden, wenn sie überschuldet und zahlungsunfähig sind. Durch die Neuregelung sollen sie Zeit bekommen, eine Wiederaufbau-Finanzierung nach dem Hochwasser zu organisieren.

Das Bundesgesundheitsministerium macht Vorschläge für Corona-Maßnahmen im Herbst und Winter. Ziel: eine vierte Welle abschwächen. Deswegen soll die Maskenpflicht für alle im Einzelhandel und in öffentlichen Verkehrsmitteln bestehen bleiben. Außerdem soll die 3G- Regel (getestet, geimpft, genesen) für den Besuch von Restaurants und Hotels und für körpernahe Dienstleistungen und Veranstaltungen gelten - und zwar unabhängig von der Inzidenz. Die Bund-Länder-Beratung ist kommende Woche Dienstag.