Auch nach dem Wegfall der Priorisierung für die Corona-Impfung in den baden-württembergischen Hausarztpraxen bleibt es schwierig, einen Termin zu bekommen. Es sei nach wie vor nicht genügend Impfstoff vorhanden, heißt es aus den Reihen der Ärzteschaft. Außerdem seien die personellen Kapazitäten begrenzt. Hinzu komme der Start der Zweit-Impfungen, was die Praxen zusätzlich fordern werde. Seit heute können sich in Baden-Württemberg alle beim Hausarzt gegen das Corona-Virus impfen lassen. In den Impfzentren sind Menschen der Priorisierungsgruppe 3 an der Reihe.

Die Bahn soll eine größere Rolle für den Klimaschutz in Europa spielen. Dazu findet heute ein sogenannter Schienengipfel statt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dringt auf den Ausbau grenzüberschreitender Hochgeschwindigkeits- und Nachtzugverbindungen. Außerdem macht er sich für einen Europatakt stark, damit die Reisezeit per Bahn in Europa verkürzt wird. Das Bündnis "Allianz pro Schiene" begrüßt die Pläne, warnt allerdings vor zu großen Hoffnungen auf eine schnelle Umsetzung. Im Moment gebe es noch nicht einmal den Deutschlandtakt, der ab 2030 den nationalen Bahnverkehr schneller machen soll.