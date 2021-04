Das Info-Date am Mittag heute mit den wichtigsten Informationen zu folgenden Themen: Spahn sichert Hausarzt-Praxen knapp eine Million Impfdosen in der Oster-Woche zu; RKI zählt rund 24.000 Neuansteckungen; Frankreich erneut im Lockdown; Oster-Tourismus in den Vereinigten Staaten; Bau-Kindergeld läuft aus; nächtliche Ausgangssperren in Mainz und Teilen von Baden-Württemberg; "mütend" sein trotz Spargel zu Ostern.