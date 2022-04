Info-Date am Mittag: Hardy Krüger ist tot und Sorge um kritische Infrastruktur

Der Schauspieler und Schriftsteller Hardy Krüger ist tot. Wie seine Agentur mitteilte, starb er mit 93 Jahren in Kalifornien. Der in Berlin geborene Krüger spielte in zahlreichen nationalen und internationalen Filmen mit. Weltweite Bekanntheit erlangte er 1957 durch seine Rolle in dem britischen Kriegsfilm „Einer kam durch“. Zu sehen war er unter anderem auch in „Der Flug des Phoenix“, „Barry Lyndon“ oder „Die Brücke von Arnheim“.

Unterdessen steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen unaufhaltsam. Gut 133.000 waren es zuletzt innerhalb eines Tages. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht davon aus, dass das auch bis Mitte Februar so weitergehen könnte. Das Problem dabei: Irgendwann könnten so viele Menschen in Quarantäne sein, dass die kritische Infrastruktur lahmgelegt sein könnte.