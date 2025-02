Die Stadt Hanau erinnert mit Gedenkveranstaltungen an die Opfer des rassistischen Attentats vor fünf Jahren. Die Themen des Mittags mit Petra Waldvogel.

Heute vor fünf Jahren hat ein Attentäter in Hanau neun Menschen mit Migrationsgeschichte aus rassistischen Gründen erschossen. Mit mehreren Gedenkveranstaltungen erinnert die Stadt heute an die Opfer. Der SPD-Bürgermeister und Dezernent für Demokratie, Vielfalt und Sport der Stadt Hanau, Maximilian Bieri, sprach in SWR Aktuell vom "schlimmsten Tag, den die Stadt seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat". Angesichts der jüngsten Anschläge forderte er, die Gesellschaft müsste das Gedenken an die Opfer mehr in den Vordergrund stellen.

Rheinland-Pfalz ist nicht mehr Geberland im Länderfinanzausgleich

Das Land Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr wieder Ausgleichszahlungen von wirtschaftlich stärkeren Bundesländern erhalten. Für einige Jahre gehörte Rheinland-Pfalz zu den Geberländern. Dazu haben maßgeblich die Steuereinnahmen durch den Impfstoffhersteller Biontech beigetragen, der während der Corona-Pandemie Rekordeinnahmen verbuchen konnte. Größter Geldgeber, also finanzstärkstes Bundesland, war auch im vergangen Jahr wieder Bayern gefolgt von Baden-Württemberg.