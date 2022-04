Info-Date am Mittag: Habeck ruft Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus und Ukraine-Krieg verschärft Hunger-Krise

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die sogenannte Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Das diene der Vorsorge, sagte Habeck in Berlin. Hintergrund ist der Streit mit Russland über die Bezahlung für Gaslieferungen nach Europa. Russland will Rubel für sein Gas, die Abnehmerländer lehnen das ab. Sie wollen, wie vertraglich vereinbart, in Euro oder Dollar bezahlen. Das könnte dazu führen, dass Russland den Gashahn zudreht. Habeck appellierte an Unternehmen und Privatverbraucher, dass sie Gas und Energie sparen sollten.

Der Krieg in der Ukraine wird auch die weltweite Hunger-Krise verschärfen. Davon geht das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen aus. Der Krieg bedrohe die Bemühungen im Kampf gegen den weltweiten Hunger. Vor wenigen Wochen sei die Ukraine noch die Kornkammer der Welt gewesen, jetzt müssten die Menschen dort für Brot Schlange stehen.