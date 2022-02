Info-Date am Mittag: Habeck rechnet mit höheren Gaspreisen; Zwölf Euro Mindestlohn auf den Weg gebracht

per Mail teilen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet damit, dass die Gas- und Energiepreise durch die Ukrainekrise weiter anziehen könnten. Im Deutschlandfunk kündigte er am Morgen an, Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen zu entlasten. In Berlin beraten heute die Spitzen der Ampelparteien im Koalitionsausschuss über Einzelheiten.

Die Bundesregierung hat die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf

zwölf Euro auf den Weg gebracht. Sie soll zum ersten 1. Oktober kommen, ebenso wie eine höhere Verdienstgrenze für Minijobber. Diese sollen dann bis zu 520 Euro im Monat verdienen können, ohne Steuern oder Sozialabgaben zahlen zu müssen. Das wären 70 Euro mehr als bisher. Nun muss noch der Bundestag zustimmen.