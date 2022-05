Info-Date am Mittag: Grünes Licht für 9-Euro-Ticket und schwere Kämpfe in der Ost-Ukraine

Der Bundesrat hat zugestimmt: Für 9 Euro können Bürgerinnen und Bürger eine Fahrkarte kaufen und einen ganzen Monat lang in ganz Deutschland den Regional- und Nahverkehr nutzen. Das Ticket wird von Juni bis August verfügbar sein. Das Ganze ist Teil des Entlastungspakets, das die Bundesregierung beschlossen hat, um die Folgen der Preissteigerungen wegen des Kriegs in der Ukraine zu dämpfen.

In diesem Krieg intensivieren sich die Kämpfe im Osten des Landes weiter. Russland verfolgt offenbar eine Strategie, die die Ost-Ukraine vom Rest des Landes und den westlichen Waffenlieferungen abschneiden will. Präsident Selenskyj spricht von einer völlig zerstörten Region Donbas – ein "Horror", so sagte er in einer Video-Botschaft.