Info-Date am Mittag: Grüne: Mit afghanischem Widerstand reden - Mutmaßlicher Giftanschlag in Darmstadt

Die Grünen haben sich dafür ausgesprochen, dass die Bundesregierung mit der afghanischen Widerstandsbewegung Gespräche aufnimmt. Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Omid Nouripour, sagte im SWR, außerdem müsse mit der alten Regierung gesprochen werden. Die Bundesregierung habe das aber bislang unterlassen, kritisierte der Grünen-Politiker. Zudem dürften die Taliban nicht als neue Machthaber anerkannt werden.

Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag an der Technischen Universität Darmstadt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes. Das teilte sie am Vormittag mit. Gestern wurden mehrere Menschen mit Vergiftungserscheinungen in Kliniken gebracht, nachdem sie in einer Teeküche der Universität etwas getrunken hatten. Die Polizei geht davon aus, dass in mehreren Milch-Packungen und Wasserbehältern Gift war. Ein 30-jähriger Mann schwebte zeitweise in Lebensgefahr.