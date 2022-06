Info-Date am Mittag: Großbritannien hält an Abschiebeflügen fest und AfD gewinnt vor Bundesverfassungsgericht gegen Merkel

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte einen Abschiebeflug von Großbritannien nach Ruanda gestoppt - die Regierung in London will sich mit der Entscheidung nicht abfinden. "Ich bin sicher, dass wir das Urteil anfechten werden, denn britische Richter haben vorher entschieden, dass die Flüge abheben können", sagte Arbeitsministerin Thérèse Coffey bei Sky News. Sie sei "sehr zuversichtlich", dass kommende Flüge nach Ruanda stattfinden würden.

Die britische Regierung will mit dem umstrittene Ruanda-Pakt weitere Schutzsuchende von der Einreise ins Vereinigte Königreich abschrecken. Die Vereinten Nationen und viele andere Organisationen sehen darin einen Bruch internationalen Rechts.

Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte von einem "schlechten Tag für die Demokratie" gesprochen: Im Februar 2020 war Thomas Kemmerich (FDP) mit den Stimmen von AfD und CDU zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Die AfD klagte gegen Merkel, das Bundesverfassungsgericht gab der Klage statt. Merkel habe mit ihrer getätigten Kritik die AfD in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt, hieß es in der Urteilsbegründung.

Die Wahl Kemmerichs hatte großes Aufsehen erregt, weil es das erste Mal war, dass die AfD einem Ministerpräsidenten an die Macht verhalf. Kemmerich trat nach nur drei Tagen wieder zurück.