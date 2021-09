Info-Date am Mittag: Gewerkschaft setzt Bahnstreik fort - Komponist Mikis Theodorakis ist tot

Zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn spitzt sich der Konflikt immer weiter zu. Zwar hat die Bahn der GDL ein weiteres Angebot vorgelegt, doch das wurde prompt abgelehnt. Jetzt will die Bahn juristisch gegen den Streik der Gewerkschaft vorgehen. Der Grünen-Verkehrsexperte und Bundestags-Fraktionschef Hofreiter findet, dass das Tarifeinheitsgesetz abgeschafft werden sollte. Das sagte er in SWR Aktuell. Außerdem sieht er wegen der verhärteten Fronten im Bahn-Tarifstreit die Bundesregierung in der Pflicht, auf den Bahn-Vorstand einzuwirken.

Griechenland trauert um eine Ikone. Der Komponist Mikis Theodorakis ist tot. Die Regierung in Athen hat eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. "Seine Stimme ist verstummt - und mit ihr alle Griechen weltweit", sagte Premier Kyriakos Mitsotakis. Theodorakis komponierte unter anderem den "Sirtaki-Tanz" für den Film "Alexis Sorbas".