Militärexperten warnen vor der „Gefahr eines wirklichen Krieges“ im Nahen Osten. Sowohl Israelis als auch die radikal-islamische Hamas feuern fast pausenlos Raketen ab. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagt, er wolle „Ruhe für Israel“. Doch davon scheint das Land im Moment weit entfernt. Denn gleichzeitig will Netanjahu die Angriffe verstärken, um die Hamas zu schwächen.

Mal eben über die Grenze nach Frankreich, nach Österreich oder in die Schweiz? Das ist für die Menschen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wieder möglich. Bis zu 24 Stunden darf man sich jetzt wieder auch in Risikogebieten aufhalten. Das sieht die Einreiseverordnung der Bundesregierung vor.