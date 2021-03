per Mail teilen

In Fukushima und auf der ganzen Welt wird heute der Opfer der Nuklearkatastrophe vor 10 Jahren gedacht. Nach einem Erdbeben ist ein Tsunami über die Küstenregion um Fukushima getroffen und hat auch das dortige Kernkraftwerk beschädigt. Die Folge war eine Kernschmelze im Reaktor. In Winnenden wurde heute der Opfer des Amoklaufs vor 12 Jahren gedacht. Außerdem haben chinesische Forscher ein Display entwickelt, das in Stoff eingearbeitet wird.