Info-Date am Mittag: Gedenken an Amokfahrt von Trier und weitere Einschränkungen in der Corona-Pandemie

Die Stadt Trier erinnert heute an die Amokfahrt vor einem Jahr. Das Andenken an die Opfer soll im Mittelpunkt stehen. Um 13:46 Uhr läuten die Domglocken. Um diese Zeit begann am 1. Dezember 2020 die Amokfahrt, bei der fünf Menschen getötet wurden. Im Trierer Dom findet ein ökumenischer Gottesdienst statt, der live im SWR-Fernsehen übertragen wird. An der Gedenkveranstaltung nehmen unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (beide SPD) und Bischof Stephan Ackermann teil.

In der Corona-Pandemie kommen neue Einschränkungen auf die Menschen im Südwesten zu. In Baden-Württemberg müssen ab Freitag die Weihnachtsmärkte sowie Diskotheken und Clubs schließen. Fußballspiele werden ohne Publikum stattfinden. In Rheinland-Pfalz wird ab Samstag die 2G-Plus-Regel ausgeweitet. In Innenbereichen, wo keine Maske getragen werden kann, müssen Geimpfte und Genesene dann zusätzlich einen gültigen negativen Coronatest vorlegen. Das betrifft unter anderem die Gastronomie, Hotels und den Sport im Innenbereich, zum Beispiel Fitnessstudios.