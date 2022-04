Info-Date am Mittag: Fund von mehr als 400 Leichen in Butscha und erster Werktag ohne Maskenpflicht in Geschäften

Die Gräueltaten an Zivilisten in der Region Kiew erschüttern die Welt. In der Gemeinde Butscha waren am Wochenende nach dem Rückzug der russischen Truppen Hunderte Leichen entdeckt worden. Manche lagen mit gefesselten Händen auf der Straße. Die Ukraine macht Russland für das Massaker in Butscha verantwortlich. Moskau bestreitet das und spricht von "Fälschung". Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will als Reaktion auf die Gräueltaten, dass schnell neue Sanktionen des Westens gegen Russland kommen sollen. Auch die Diskussion um ein sofortiges Energie-Embargo rückt wieder in den Fokus. Die Bundesregierung hält es jedoch für nicht machbar, von heute auf morgen auf russisches Öl und Gas zu verzichten.

In der Corona-Pandemie ist heute in den meisten Bundesländern der erste Werktag, an dem in der Öffentlichkeit weitgehend auf die Schutzmaske verzichtet werden darf. Beim Einkaufen in Geschäften ist der Mund-Nasen-Schutz nicht mehr vorgeschrieben, es sei denn, dass die Händler per Hausrecht darauf bestehen. Die Maskenpflicht im Einzelhandel war im Frühjahr 2020 eingeführt worden.