Es ist ein Fahndungserfolg zur Serie rechtsextremer Drohschreiben, die seit August 2018 unter dem Synonym NSU 2.0 verschickt wurden. Ein 53-Jähriger wurde bei einer Wohnungsdurchsuchung in Berlin gefasst. "Der Tatverdächtige ist gestern am offenen Rechner festgenommen worden", sagte Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes. Empfänger der Drohschreiben waren überwiegend Personen des öffentlichen Lebens, darunter Abgeordnete des Bundestags und des Hessischen Landtags.

Beim Einsturz einer U-Bahnbrücke in Mexiko-Stadt sind nach Angaben der Behörden mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 70 wurden verletzt. Zur Ursache des Unglücks hieß es, dass ein Stützbalken der Brücke nachgegeben hatte. Zuvor hatte es Berichte über schlechte Bauqualität im Zusammenhang mit der vom Unglück betroffenen U-Bahn-Linie gegeben.