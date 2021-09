Info-Date am Mittag: EU-Impfspende an ärmere Länder - Diskussion um Lohnfortzahlung für Ungeimpfte

Eine weitere Spende von 200 Millionen Corona-Impfdosen an ärmere Länder hat EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen heute angekündigt. Damit verdoppelt die EU ihre Spendenzusagen - auf nun insgesamt 450 Millionen Impfdosen. Europa sei die einzige Region, die 50 Prozent ihrer Impfstoff-Produktion mit der Welt geteilt habe. Das Tempo der Impfungen weltweit müsse aber gesteigert werden. Zugleich mahnte sie, in Europa müsse die Impfkampagne an Fahrt weiter aufnehmen. Sonst drohe eine "Pandemie der Ungeimpften".

Sollen Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen, anders behandelt werden als Geimpfte? Die Diskussion hat erneut Fahrt aufgenommen, nachdem Baden-Württemberg und andere Bundesländer freiwillig Ungeimpften keine Verdienstausfälle mehr zahlen wollen, wenn diese - zum Beispiel wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne müssen. Gewerkschaften kritisieren das Vorgehen. Sie befürchten, dass dadurch eine Spaltung in den Betrieben eintritt und eine Impfpflicht durch die Hintertür eingeführt werde.