Die Europäische Union diskutiert darüber, wie man in Zukunft mit Afghanistan umgehen soll. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagt, die EU habe keine andere Wahl, als mit den radikalislamischen Taliban zu verhandeln. Derweil reißt die Kritik an den politisch Handelnden im Westen nicht ab. Bundeswehr-Verbandschef Wüstner spricht von einem Vertrauensverlust in die Politik und bezeichnet die Kommunikation der letzten Tage als ein "Desaster". Geheimdienstexperte Schmidt-Eenboom sieht ein "Versagen aller westlichen Nachrichtendienste".

Die deutsche Wirtschaft kämpft mit Rohstoffmangel und Lieferschwierigkeiten. Der deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) geht davon aus, dass die Probleme wohl bis ins kommende Jahr andauern werden. Als Gründe nennt der DIHK die zeitweise Schließung chinesischer Häfen wegen Corona und die Nachwirkungen der Blockade des Suez-Kanals durch den Frachter "Evergiven".