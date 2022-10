Info-Date am Mittag: Ermittlungen nach Tod zweier Polizisten im Kreis Kusel - Maßnahmenbündel gegen hohe Inflation angekündigt

per Mail teilen

Nach dem Tod eines Polizisten und einer Polizistin in Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz dauern die Ermittlungen an. Heute früh gegen 4.20 Uhr wollten sie eine Verkehrskontrolle durchführen - dann seien tödliche Schüsse gefallen. Einen Funkspruch konnten die beiden angegriffenen Polizisten noch absetzen, geholfen werden konnte ihnen nicht mehr.

Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP stellt mehrere Entlastungen für die Bürger in Aussicht. Mit einem ganzen Maßnahmenbündel wolle die Regierung auf die hohe Inflation und die gestiegenen Energiepreise reagieren.

In Berlin beraten heute die Spitzen der SPD über die aktuellen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Teilnehmen sollen unter anderem Kanzleramtschef Schmidt, Verteidigungsministerin Lambrecht und Fraktionschef Mützenich. In den letzten Tagen war die SPD-geführte Bundesregierung international immer stärker unter Druck geraten. So hat zum Beispiel die estnische Regierungschefin Kallas von der Bundesregierung mehr Engagement gefordert.