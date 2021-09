Info-Date am Mittag: Ermittler zur Tötung in Idar-Oberstein und Spahn zur Lohnfortzahlung für Ungeimpfte

per Mail teilen

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter warnt nach der Tötung eines Tankstellen-Mitarbeiters im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein vor einer neuen Form des Extremismus. BDK-Chef Sebastian Fiedler sprach von einer gefährlichen Verschwörungsideologie mit Überschneidungen zum Rechtsextremismus. Im ZDF sagte er, dass er weitere Gewalt befürchte.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat es als fair bezeichnet, wenn Ungeimpfte in Quarantäne müssen und in diesem Fall keine Lohnfortzahlung erhalten. Ob das so ist, diese Diskussion werden die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute weiterführen. Sie wollen eine bundesweit einheitliche Regel dazu.