Wer nicht gegen Corona geimpft ist, muss sich bald testen lassen, jedenfalls wenn er zum Beispiel in eine Sporthalle oder ein Restaurant will – oder eine Veranstaltung besucht. Innen nur mit Impfnachweis, Bestätigung einer überstandenen Infektion oder eben mit -selbst bezahltem- Test. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Lucha hofft, dass sich nun mehr Menschen impfen lassen.

Nach der Flutkatastrophe an der Ahr werden Bilder aus dem Stadtmuseum von Ahrweiler restauriert – im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Seit Anfang August arbeiten Experten dort an der Rettung der Kunstwerke.