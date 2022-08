Info-Date am Mittag: Drei Monate Ukraine-Krieg; Erschreckende Bilder aus Uiguren-Straflager in China

Vor genau drei Monaten hat die russische Armee ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Davor hatte Moskau wochenlang behauptet, die mehr als hunderttausend Soldaten an der ukrainischen Grenze seien dort wegen einer Übung, man habe weder Interesse an einer Eskalation noch an einer Invasion. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat gerade das Kriegsrecht und die Generalmobilmachung noch mal um 90 Tage verlängert. Ein deutliches Zeichen, dass man in Kiew nicht mit einem schnellen Ende des Kriegs rechnet.

China unterdrückt seit Jahren brutal die uigurische Minderheit in der chinesischen Provinz Xinjiang. Genauso lange behauptet Peking, Berichte über Gewalt, Folter, Straflager seien Lügen. Jetzt zeigen zum ersten Mal Bilder, was in den so genannten Umerziehungslagern passiert. Die Aufnahmen sind Teil eines umfassenden Leaks, das der Bayerische Rundfunk zusammen mit dem Spiegel, BBC News und zahlreichen weiteren Medienpartnern ausgewertet hat.