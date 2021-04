Das Info-Date am Mittag heute mit den wichtigsten Informationen zu folgenden Themen: mehr Freiheiten für geimpfte Menschen; Bundesregierung hofft auf 28 Milliarden Euro Corona-Hilfen von der EU und rechnet mit stärkerem Wirtschaftswachstum; erste Corona-Hilfen für Indien kommen an; Nagelsmann wird Bayern-Trainer; Ministerpräsidentin Dreyer informiert über die Impf-Kampagne in Rheinland-Pfalz; Kritik an Infektionsschutz für Erntehelferinnen und -helfer; Schwetzinger Schlossgarten öffnet und Auszeichnungen für die besten Blogs des Jahres