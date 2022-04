Info-Date am Mittag: Djokovic darf einreisen und Debatte über Impfpflicht geht weiter

Der serbische Tennisspieler Novak Djokovic darf nach Australien einreisen. Sein Einspruch vor Gericht war erfolgreich. Offen ist allerdings, ob er tatsächlich auch bei den Australian Open antreten darf.

Die Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland geht weiter. Wann der Bundestag darüber entscheiden wird, ist unklar. Mittlerweile gehen immer mehr Politiker davon aus, dass es statt März eher Mai werden könnte.

Cannabis soll in Deutschland legalisiert werden - so steht es im Koalitionsvertrag. Justizminister Buschmann hat jetzt mehr zur konkreten Umsetzung gesagt. Unter anderem soll nur geschultes Personal die Droge verkaufen dürfen.

Die Preise für den Neubau von Wohnungen sind bundesweit im vergangenen November so stark gestiegen wie seit mehr als 50 Jahren nicht mehr. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt.

Erster Schultag nach den Weihnachtsferien in Baden-Württemberg. Wegen Omikron soll es sehr engmaschige Tests geben.