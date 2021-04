Unter dem Motto #allesdichtmachen haben Dutzende Film- und Fernsehschauspieler mit ironisch-satirischen Clips die Corona-Politik der Bundesregierung kommentiert. Die Aktion, an der unter anderem auch Schauspieler wie Josef Liefers, Ulrich Tukur, Ulrike Folkerts oder Richy Müller beteiligt sind, löste zum Teil deutliche Kritik aus. Der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda, sagte, die Aktion zeige, "wie zunehmend fragil die Lage in unserer Gesellschaft ist." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Initiatoren ein Dialogangebot gemacht. "Dass es Kritik und Fragen gibt an den Maßnahmen und den Hintergründen, das finde ich nicht nur normal, das finde ich in einer freiheitlichen Demokratie wünschenswert."