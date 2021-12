Info-Date am Mittag: Diskussion um Impfpflicht – Neue Wanderwege in der Pfalz

per Mail teilen

Die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht nimmt immer mehr an Fahrt auf – vor allem angesichts der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus. Mehrere Anträge für eine solche Maßnahme, die vom Bundestag beschlossen werden müsste, liegen schon vor. Es soll darüber keinen Fraktionszwang geben, alle Abgeordneten sollen nach ihrem Gewissen abstimmen. Laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) könnte es im Februar soweit sein.

Der Bezirksverband Pfalz will die vielen Wander- und Themenwege im Pfälzerwald neu und übersichtlich gestalten. Dafür hat die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) in Lambrecht im Landkreis Bad Dürkheim einen Förderbescheid von rund 200.000 Euro überreicht. Ein Ziel soll es sein, dass die Wanderwege besser miteinander vernetzt sind. Außerdem soll es mehr Übersichtskarten geben.