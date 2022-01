Info-Date am Mittag: Diesel-Preis auf Rekord-Hoch und Zunahme der Flucht-Bewegungen nach Corona

Die steigenden Energiekosten in allen Sektoren haben auch den Diesel-Preis nach oben getrieben. Mit über 1,55 Euro pro Liter hat er gestern laut ADAC-Angaben einen Höchststand erreicht. Der Diesel bewegt sich im allgemein angespannten Energie-Markt und hängt an den ebenfalls steigenden Kosten für Öl und Gas. Hinzu kommen Effekte durch Wechselkurse zwischen Euro und Dollar sowie eine besonders heftige Steigerung nach den Preisabfällen vor einem Jahr auf einem der Höhepunkte der Corona-Pandemie.

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, allerdings ist vieles wieder möglich, was vor einem Jahr undenkbar war. Dazu gehört auch die Möglichkeit, sich überhaupt in größerem Ausmaß fortzubewegen. Dieser Effekt sorgt laut dem österreichischen Migrationsforscher Gerald Knaus, der als ein Architekt des Migrationsabkommens mit der Türkei gilt, auch für die steigenden Zahlen von Menschen auf der Flucht, die derzeit häufig versuchen, über Osteuropa in die Europäische Union zu gelangen. Von einer neuen, außergewöhnlich starken Migrationsbewegung möchte er nicht sprechen.