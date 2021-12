Info-Date am Mittag: Debatte über neue Quarantäne-Regeln - Umfrage: Angst vor Cyberkrieg

In Deutschland wird über mögliche neue Quarantäne-Regeln diskutiert.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) schlägt vor, dreifach geimpfte Kontaktpersonen von der Quarantäne zu befreien. Hintergrund ist die Sorge um die so genannte kritische Infrastruktur, falls etwa bei Polizei, Feuerwehren oder in Kliniken zu viele Menschen auf einmal erkranken oder sich isolieren müssen. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) denkt über neue Quarantäne-Regeln nach. In der ARD sagte er, er wolle das sauber vorbereiten und keinen Schnellschuss machen.

Drei Viertel der Menschen in Deutschland fürchten sich vor einem

Cyberkrieg. Das berichtet die Zeitung "Die Welt" unter Berufung auf eine Umfrage des Verbands Bitkom. Mehr als jeder Zehnte geht demnach davon aus, dass eine solche Eskalation in einem militärischen Konflikt enden könnte.