Das Info-Date am Mittag heute mit den wichtigsten Informationen zu folgenden Themen: Test-Pflicht für Fluggäste mit Ziel Deutschland; Kompetenz-Gerangel in der Corona-Politik von Bund und Ländern geht weiter; Heilbronn, Baden-Baden und Rastatt verschärfen Corona-Regeln; gleichzeitig immer mehr Regel-Verstöße vor Gericht; Hoffnung in den Kur-Bade-Orten Bad Ems und Baden-Baden auf Weltkulturerbe-Status als "Great Spas of Europe"