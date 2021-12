Info-Date am Mittag: Corona-Proteste werden radikaler und Start der Impfungen für Kinder

per Mail teilen

Angesichts neuer, teils gewalttätiger Proteste gegen Corona-Schutzmaßnahmen hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ein härteres Vorgehen gegen Hetze und Gewaltaufrufe im Internet angekündigt. Konkret nannte sie in diesem Zusammenhang den Messenger-Dienst Telegram, gegen den bereits zwei Verfahren geführt worden seien.

Außerdem werden ab heute in Deutschland die Corona-Impfstoffe für Kinder zwischen fünf und elf Jahren verteilt. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums werden mehr als zwei Millionen Dosen des niedrigdosierten Biontech-Impfstoffes für Kinder an den Apotheken-Großhandel verteilt.