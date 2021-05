Schon am Wochenende werden gegen das Coronavirus Geimpfte und von Covid-19 Genesene wohl einen Teil ihrer Grundrechte zurückbekommen. Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sollen wegfallen. Die Quarantäne nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet wird weitgehend abgeschafft. Sie gilt nur noch bei der Rückkehr aus einem Virusvariantengebiet. Auch das Einkaufen in allen Geschäften, der Friseur- oder Zoobesuch soll ohne Coronatest möglich sein. Der Bundestag hat diese Erleichterungen inzwischen beschlossen. Morgen muss noch der Bundesrat zustimmen.

Der Petersberger Klimadialog geht heute in die entscheidende Phase. Rund 40 Fachministerinnen und -minister aus aller Welt kommen per Videokonferenz zusammen, um über den Stand der internationalen Klimaverhandlungen zu sprechen. Am Nachmittag wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zugeschaltet. Die Bundesregierung hat erst gestern angekündigt, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden soll. Den Grünen reicht das nicht. Parteichef Robert Habeck sagte der Funke-Mediengruppe, seine Partei habe ehrgeizigere Pläne. Bis 2030 halte die Partei 70 Prozent CO2-Einsparung für nötig und dann so schnell wie möglich den kompletten Verzicht.