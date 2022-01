Info-Date am Mittag: Corona-Inzidenzen werden wohl stark steigen und Morddrohungen auf Telegram

per Mail teilen

Fast 59.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tags, 346 weitere Corona-Tote - die Corona-Zahlen steigen. Und ein Ende ist nicht in Sicht, ist sich Professor Thomas Lehr von der Universität des Saarlandes sicher. Er prognostiziert den Pandemieverlauf mit einem Corona-Simulator an der Universität des Saarlandes. Lehr erwartet noch in diesem Monat vierstellige Sieben-Tage-Inzidenzen - wenn die Omikron-Variante vorherrscht.

Während die Wissenschaftler versuchen, Corona zu durchschauen und zu bekämpfen, werden sie mit dem Tode bedroht. Täglich gibt es im Messenger-Dienst Telegram Mordaufrufe, auch gegen Politiker und Journalisten. Das geht aus einer Recherche von "tagesschau.de" hervor.