Info-Date am Mittag: Corona-Impfpflicht ab 60 kommt nicht und BW-Gesundheitsminister Lucha bleibt im Amt

In Deutschland ist die Einführung einer Corona-Impfpflicht gescheitert. Im Bundestag erhielt der Gesetzentwurf für eine Impfpflicht ab 60 Jahren nicht die erforderliche Mehrheit. 378 Abgeordnete lehnten den Entwurf ab, 296 stimmten dafür und neun enthielten sich. Zuvor hatten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Abgeordnete aus den Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP noch einmal eindringlich um Zustimmung geworben. Lauterbach wandte sich an die Unionsabgeordneten: "Heute ist der Tag der Entscheidung", sagte er, "lassen Sie uns nicht im Stich". Damit Deutschland im Herbst besser dastehe als jetzt, müsse die Union bekennen, ob sie eine Impfpflicht unterstütze.

Der baden-württembergische Landtag hat mit der Mehrheit der grün-schwarzen Koalition dagegen gestimmt, Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) zu entlassen. Einen entsprechenden Antrag hatten die Oppositionsparteien SPD und FDP gestellt. Sie werfen Lucha Fehler in der Corona-Politik vor. In der Debatte über den Entlassungsantrag hatte die Koalition den Spieß umgedreht. Grüne und CDU kritisierten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). "Wenn hier jemand in den letzten Tagen Verwirrung gestiftet hat, dann ist es doch der Bundesgesundheitsminister", sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz im Stuttgarter Landtag. Sein CDU-Kollege Manuel Hagel ergänzte: "Die SPD fordert die Entlassung des Gesundheitsministers. Ich frage mich: Von welchem?" Die beiden spielten damit auf Lauterbachs Rückzieher bei den Corona-Isolationsregeln für Infizierte an.