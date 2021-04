Das CDU-Präsidium hat sich entschieden. Der Bundesvorsitzende und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet soll für die Union als Kanzlerkandidat antreten. Für CSU-Chef Markus Söder dürfte es jetzt schwer werden – auch wenn der bayerische Ministerpräsident viele Fans in der CDU hat. Andrea Römmele, Professorin für Kommunikation- und Politikwissenschaft an der Hertie School of Governance, spricht im SWR von einem "knallharten Machtkampf" in der Union. Neben der Personalfrage Laschet oder Söder ist auch die Corona-Pandemie ein beherrschendes Thema. In Deutschland wird über weitere Einschränkungen diskutiert. Einige europäische Länder haben dagegen die Maßnahmen gelockert. In England dürfen Kneipen und Restaurants Gäste in den Außenbereichen bewirten. Auch Fitnessstudios und Zoos öffnen. In weiten Teilen Italiens sind die Geschäfte wieder geöffnet. In Tschechien ist der Corona-Notstand nach mehr als sechs Monaten beendet. Es entfällt die nächtliche Ausgangssperre.