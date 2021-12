Info-Date am Mittag: Bundesverfassungsgericht zu Triage – Kritik an Demo in Schweinfurt

Was passiert, wenn ein Mensch mit Behinderung und ein Mensch ohne Behinderung gleichzeitig auf der Intensivstation behandelt werden müssten, die Station aber nur noch ein Bett frei hat? Dann kann eventuell nur einer der beiden Menschen gerettet werden. Ein klassischer Fall von Triage, bei dem dann entschieden werden muss, wer behandelt wird. Aber wer sagt dann, wer das Bett bekommt und wer nicht? Welche Kriterien spielen dabei eine Rolle? Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, dass der Gesetzgeber dafür einen Rahmen abstecken muss. Nach Ansicht des Gerichts sind Menschen mit Behinderung oder bestimmten Vorerkrankungen und Beeinträchtigungen in der Corona-Pandemie besonders gefährdet. Wenn es auf den Intensivstationen nicht genügend Betten und Beatmungsgeräte gebe, bestehe die Gefahr, dass sie nicht behandelt werden. Deshalb müsse der Gesetzgeber unverzüglich Vorkehrungen treffen, also Vorschriften erlassen, damit behinderte Menschen besser geschützt werden. Dass der Gesetzgeber das bisher nicht getan habe, sei verfassungswidrig, so die Richterinnen und Richter. Sie verweisen dabei unter anderem auf Artikel 3 des Grundgesetzes. Danach dürfen Menschen mit Behinderung nicht benachteiligt werden.

Ein vierjähriges Mädchen bekommt auf einer nichtgenehmigten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen Tränengas in die Augen. Der Vorfall am Sonntagabend in Schweinfurt sorgt immer noch für Diskussionen, vor allem auch in der Politik. Die familienpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Leni Breymaier, kritisiert, dass in den sozialen Netzwerken wohl dazu aufgerufen wurde, Kinder mitzubringen und in die erste Reihe des Demonstrationszuges zu stellen. Die SPD-Politikerin sprach von einer "sehr gezielten Provokation. Es war einkalkuliert, dass Bilder produziert werden mit der Aussage - krass gesagt – 'dieser Drecksstaat schreckt noch nicht mal davor zurück, Kindern weh zu tun.' Das ist in hohem Maße unanständig, unverantwortlich, unsäglich", so Breymaier in SWR Aktuell.