Info-Date am Mittag: Bundestag erinnert an Auschwitz-Befreiung; Erstmals 200.000 Corona-Neuinfektionen

per Mail teilen

Der Bundestag gedenkt heute der Opfer des Nationalsozialismus. Zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz wird auch spricht die in Baden-Württemberg geborene Holocaust-Überlebendende Inge Auerbacher. Die zentrale baden-württembergische Gedenkfeier findet in Ravensburg statt.

Zum ersten Mal sind innerhalb eines Tages 200.000 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden. Im Kreis Tuttlingen versuchen Betrüger, mit gefälschten Schreiben, die angeblich vom Gesundheitsamt stammen, an Geld zu kommen. Den Empfängern werden Verstöße gegen Corona-Regeln vorgeworfen. Polizei und Kreis raten, auf keinen Fall zu bezahlen.