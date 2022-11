Info-Date am Mittag: Bundestag debattiert über Sozial-Haushalt und Abschiebung von afghanischer Ex-„Ortskraft“ in Calw verhindert

per Mail teilen

Hartz 4 ist Geschichte, jetzt kommt das Bürgergeld. Gerade haben sich Bund und Länder auf einen Kompromiss geeinigt, und heute hat der Bundestag über den Haushaltsplan des Arbeits- und Sozialministeriums debattiert. Es ist der größte Teilplan des Bundeshaushalts.

Viele der „Ortskräfte“, die in Afghanistan für die Bundeswehr gearbeitet haben, sind beim überhasteten Abzug der Deutschen zurückgeblieben. Nun sind sie in Lebensgefahr. Auch die, die nach Deutschland gekommen sind, dürfen nicht unbedingt bleiben. Ein Mann, der in Calw wohnt, sollte mit seiner Familie nach Kroatien abgeschoben werden – das aber ist nun verhindert worden.