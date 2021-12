Info-Date am Mittag: Bundestag beschließt Teil-Impfpflicht und Wikileaks-Gründer Julian Assange darf an USA ausgeliefert werden

Der Bundestag hat beschlossen, dass in Deutschland ab Mitte März nächsten Jahres eine berufsbezogene Impfpflicht gilt. Sie betrifft alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenstationen, Pflegeheimen und Arztpraxen. Neu ist auch, dass die Bundesländer bei entsprechend hohen Infektionszahlen Bars und Club schließen können. Sie dürfen auch Veranstaltungen verbieten.

Wikileaks-Gründer Julian Assange darf nun doch von Großbritannien an die USA ausgeliefert werden. Ein Berufungsgericht in London hat eine anderslautende Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm wird vorgeworfen, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Dem gebürtigen Australier drohen bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft.