Der Bundestag berät heute erstmals über eine allgemeine Impfpflicht. Die „Orientierungsdebatte“ ist auf drei Stunden angesetzt, entschieden wird heute noch nichts.

Die Corona-Regeln für Baden-Württemberg werden zum Teil gelockert. So gibt es bei Großveranstaltungen in Kultur und Sport neue Zuschauer-Obergrenzen. In anderen Bereichen ändert sich nichts an den Regeln.