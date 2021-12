Info-Date am Mittag: Bundesregierung verfehlt Impfziel und Kretschmann kritisiert Kubickis "Rache"-Behauptung

Eigentlich hatte sich die Bundespolitik zum Ziel gesetzt, dass bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 80 Prozent aller Menschen in Deutschland gegen das Corona-Virus geimpft sind. Weil das nicht klappen wird, peilt die Bundesregierung dieses Ziel nun bis Ende Januar an. Das Ziel, 30 Millionen Impf-Dosen vor Jahresende zu verabreichen, wird hingegen erreicht.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki kritisiert. Dessen Aussage, vielen Impfpflicht-Befürwortern scheine es um Rache und Vergeltung an Ungeimpften zu gehen, sei verantwortungslos und völlig ungeeignet, um die Debatte angemessen zu führen.