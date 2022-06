Info-Date am Mittag: Bundesrat billigt Sonderetat für Bundeswehr, Lauterbach und Özdemir in der Ukraine

Der Bundesrat hat heute den Weg für mehr Geld für die Bundeswehr freigemacht. Es geht um die 100 Milliarden Euro, die die Bundesregierung so gerne Sondervermögen nennt, die aber in Wirklichkeit Sonderschulden sind.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sind heute zu Besuch in der Ukraine. Lauterbach ist schon in Lwiw im Westen der Ukraine eingetroffen. Er sagte im ARD-Morgenmagazin, ihm gehe es bei dem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen darum, wie verletzte Menschen besser versorgt werden könnten. Özdemir sagte vorab, bei seinem Besuch gehe es ihm um die Anerkennung der ukrainischen Landwirte. Ihnen sei es zu verdanken, dass die Ukraine und die Welt mit Lebensmitteln versorgt würden.