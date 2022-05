Info-Date am Mittag: Bundeskanzler im Verteidigungsausschuss und Treffen der G7-Agrarminister zum Ukraine-Krieg

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Abgeordneten des Verteidigungsausschusses Rede und Antwort gestanden. An seinen Aussagen gab es Kritik von Teilen des liberalen Koalitionspartners. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Markus Faber verließ die Sitzung aus Unzufriedenheit über die Antworten des Kanzlers. "Leider wurden viele Antworten nicht gegeben", schrieb Faber auf Twitter. Der Bundeskanzler habe im Ausschuss die Chance gehabt, "sich zur Ukraine zu erklären. Ich hoffe, dass wir dies nachholen können."

Fabers Aktion war nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP nicht in der FDP-Fraktion abgestimmt. Von anderer Stelle in der Fraktion hieß es gegenüber AFP, der Auftritt des Kanzlers sei "okay für die erste Runde" gewesen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann, schloss sich dem Auszug Fabers nicht an, sie blieb in der Sitzung.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat der Ukraine die Unterstützung Deutschlands bei der Ausfuhr von Getreide zugesichert. Gemeinsam mit seinem ukrainischen Amtskollegen Mykola Solskyi und der EU-Kommission würden Gespräche geführt. Ziel sei es, "wie wir konkret helfen können, dass der Weizen in der Ukraine so schnell wie möglich raus kann", sagte Özdemir im Deutschlandfunk. Derzeit lagern 25 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine. Ein Großteil davon ist für den Export bestimmt. Die Agrarminister der G7-Staaten beraten in Stuttgart, wie eine weltweite Nahrungsmittelknappheit wegen des russischen Angriffskriegs verhindert werden kann.