Info-Date am Mittag: Bund und Länder zu Corona-Regeln; Papst Benedikt korrigiert falsche Angabe

Wie sollen Bund und Länder auf die Omikron-Welle reagieren – und wie lässt sich jetzt schon für die Zeit nach der Pandemie planen? Darum geht es bei der Beratung der Bundesregierung mit den Bundesländern. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst hat als einer der ersten gefordert, jetzt schon über "Ausstiegspläne" zu sprechen.

Im Missbrauchsskandal bei der katholischen Kirche hat der emeritierte Papst Benedikt der Sechzehnte eine frühere Aussage korrigiert. Nun sagt der frühere Erzbischof Joseph Ratzinger, er sei doch im Januar 1980 bei einer Sitzung in München dabei gewesen, in der über einen Priester gesprochen wurde. Der hatte trotz mehrfacher Missbrauchsfälle weiter als Seelsorger mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Bisher hatte Benedikt immer bestritten, an dieser Sitzung teilgenommen zu haben.