Annalena Baerbock oder doch Robert Habeck – wer wird die Grünen im Bundestagswahlkampf anführen? Der Parteivorstand will die K-Frage am 19. April klären. Diese Kandidatenkür ist formal und nur ein Vorschlag für die Bundesdelegiertenkonferenz im Juni. Es gilt aber als sicher, dass sich der grüne Parteitag dann der Wahl des Parteivorstands anschließt. Im Wahlkampf wird dann die Corona-Pandemie sicherlich eine große Rolle spielen – und um die geht es heute auch bei den Beratungen der Finanzminister der G20-Staaten. In ihrer virtuellen Konferenz geht es unter anderem um eine weltweite Mindeststeuer für Unternehmen. Die Auswirkungen der Corona-Krise zeigen sich auch in der Menschenrechtslage. Der neue Jahresbericht von Amnesty International belegt, dass besonders benachteiligte Menschen wie Geflüchtete stark unter der Pandemie leiden.