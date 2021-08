per Mail teilen

Inzwischen ist die Berliner Mauer länger abgerissen als sie gestanden hat. Heute vor 60 Jahren begann der Bau, mit dem die DDR-Führung das letzte Schlupfloch in den Westen abriegeln wollte. Wir erinnern an den 13. August 1961 und die Menschen, die Opfer von Mauer und Diktatur wurden.

Kurt Biedenkopf ist tot. Der ehemalige CDU-Politiker ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Nach einer Polit-Karriere ging Biedenkopf nach der Wende in den Osten Deutschlands und war von 1990 bis 2002 Ministerpräsident von Sachsen. Bei vielen Bürgern war sehr beliebt unter dem Spitznamen „König Kurt“.