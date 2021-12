Info-Date am Mittag: Bald Erleichterungen für Geboosterte; Arktis so warm wie nie

Die Gesundheitsminister der Länder beraten heute über Erleichterungen für „geboosterte“ Menschen, also Geimpfte, die bereits eine Auffrischungs- und Verstärkungsdosis bekommen haben. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will dafür einen Vorschlag präsentieren.

Die Weltorganisation für Meteorologie WMO hat einen neuen Hitzerekord in der Arktis jetzt offiziell bestätigt. Mit 38 Grad wurde es vorletzten Sommer so heiß wie noch nie nördlich des Polarkreises.